Riccardo Guarnieri e la nuova fidanzata allo scoperto | chi è

Riccardo Guarnieri è stato visto in compagnia di una nuova donna, confermando così l’inizio di una relazione sentimentale. La coppia è stata pizzicata durante una passeggiata in città, senza nascondersi. La notizia ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e paparazzi, che hanno immortalato i momenti insieme. Guarnieri, noto per la sua partecipazione a programmi televisivi, sembra aver voltato pagina dopo le sue storie passate.

Un nuovo capitolo sentimentale sembra aprirsi nella vita di Riccardo Guarnieri, volto noto di Uomini e Donne. L’ex protagonista del Trono Over è stato infatti avvistato nei giorni scorsi in un noto ristorante di Ostuni, in compagnia di una donna e di alcuni amici. Un’apparizione che non è passata inosservata e che ha immediatamente riacceso la curiosità attorno alla sua vita privata. Negli ultimi mesi, Guarnieri aveva intrapreso una relazione con una ragazza di nome Gabriella, mantenendo però un profilo decisamente riservato. Dopo il chiacchierato flirt con Ida Platano, l’ex cavaliere aveva scelto di vivere le proprie storie lontano dai riflettori, evitando esposizioni mediatiche e dichiarazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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