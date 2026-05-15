Marilungo a SampNews24 | Lombardo e Invernizzi due persone straordinarie ricordo il mio esordio da titolare con doppietta
Guido Marilungo, ex attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a SampNews24 in cui ha parlato della stagione della squadra e di Lombardo. Ha ricordato il suo esordio da titolare, durante il quale segnò una doppietta. Marilungo ha anche commentato il contributo di Lombardo e Invernizzi, definendoli persone straordinarie. La discussione si è concentrata sulle vicende recenti della squadra e sul possibile futuro della panchina.
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