Lucchini a SampNews24 | Ricordo il derby vinto col mio assist per Cassano Troppi pochi italiani in Serie A come ct sceglierei…

Stefano Lucchini, ex difensore della Sampdoria, ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua esperienza nel club, tra cui un derby vinto grazie a un suo assist per Cassano. Durante un’intervista, ha commentato la presenza di pochi italiani in Serie A e ha espresso le sue preferenze sul commissario tecnico della nazionale italiana. Lucchini ha anche parlato della sua carriera e delle sfide affrontate negli anni in campo.

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