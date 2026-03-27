Bonetti in esclusiva su Sampnews24 | Italia? Sicuramente andremo al Mondiale Prendere Lombardo è stata una scelta molto valida

In un'intervista esclusiva a Sampnews24, Ivano Bonetti ha affermato con certezza che l’Italia parteciperà al prossimo Mondiale. Ha inoltre commentato la scelta di includere Lombardo nella rosa, definendola molto valida. Bonetti ha avuto un ruolo di rilievo nella storia della Sampdoria e ha proseguito la propria carriera in club come Bologna, Torino e Brescia, tra le altre società.

Calciomercato Milan, Pavlovic cardine dei rossoneri del futuro: c’è un retroscena decisivo, Allegri pone il veto e un top club. Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Infortunio Holm, come sta il terzino della Juve? Le ultimissime dalla Continassa non lasciano dubbi! I dettagli Pessotto mette in guardia tutti: «Hanno provato ad abbatterci, ma la Juventus non muore mai!» Dalla Serie A alla Premier: Fiorentina, Tottenham, Siviglia, Wolfsburg e Nizza vivono stagioni da incubo e rischiano la B. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bonetti in esclusiva su Sampnews24: «Italia? Sicuramente andremo al Mondiale. Prendere Lombardo è stata una scelta molto valida» Articoli correlati Tortora in esclusiva a Sampnews24: «Avellino? Per i blucerchiati sarà una gara complicata. Playoff Mondiale? Oggi siamo i favoriti ma…»La Serie B è pronta a ripartire e la Sampdoria si prepara alla delicata trasferta sul campo dell’Avellino, in programma sabato 10 gennaio alle 15. Kutuzov in esclusiva a Sampnews24: «Bello portare le coppe europee a Genova, con la Sampdoria, una cosa meravigliosa»Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma:...