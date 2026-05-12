De Filippi C’è… crisi per te | l’anno più difficile per la regina della Tv

Maria De Filippi sta attraversando il suo anno più difficile in carriera. Durante alcune interviste, la conduttrice ha condiviso un aneddoto personale che si ripete nel tempo, raccontando di una liturgia che si ripete e che sembra segnare un momento di crisi. Questa fase complicata si inserisce in un contesto in cui la sua presenza televisiva è stata più volte messa alla prova, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle cause.

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C’è un aneddoto che Maria De Filippi ama raccontare di se stessa, una liturgia che si ripete in quelle poche interviste a cui si concede come un’epifanica rivelazione. Da piccola, Maria, durante i viaggi col padre si fermava a fare rifornimento di carburante: le piaceva l’odore di benzina e l’ambiente, che ancora oggi le ricorda quei momenti di vita familiare, ma quello che l’attraeva di più era il portafoglio di Corrado, il benzinaio che le sventolava davanti la risma di soldi che profumavano di nafta. Se non si fosse laureata in Giurisprudenza, dopo una carriera scolastica da secchiona, avrebbe concretizzato quell’invito che già da bambina rivolgeva al padre con pragmatico cinismo, di aprire un distributore di benzina, per diventare ricchi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - De Filippi, C’è… crisi per te: l’anno più difficile per la regina della Tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sanremo Top ascolti tv, Maria De Filippi asfalta Carlo Conti: Rai 1 piange, C’è posta per te trionfa!Ieri sera, su Rai 1, è andata in onda la prima delle due puntate di Sanremo Top, per scoprire la classifica dei brani sanremesi a una settimana dalla... Sanremo Top ascolti tv, Carlo Conti massacra Maria De Filippi: Rai 1 da record, C’è posta per te piange!Ieri sera, su Rai 1, è andata in onda la prima delle due puntate di Sanremo Top, per scoprire la classifica dei brani sanremesi a una settimana dalla... Argomenti più discussi: Amici Serale, la strategia della Rai contro Maria De Filippi: la mossa che può ribaltare il sabato sera (c'entra Carlo Conti); Diamo voce al popolo gazawi. Loris De Filippi, operatore umanitario Unicef, apre Vicino/lontano; Riccardo Stimolo Amici 25 senza contratto discografico: la crisi; La crisi e gli alibi: l’intervento del 6 maggio 2026 - L'Unione Sarda.it. KriTere.com : Nonostante la favorevole partenza alle ore 21:23, Maria De Filippi vede gli Ascolti del suo Amici 25 completamente a ribasso rispetto alle passate edizioni. L'attesa semifinale scivola a 2,9mln di spettatori medi. Persi quasi 900mila spettatori r reddit la gente ha smesso di guardare amici da quando non fanno più le puntate in diretta. che bello c'è ad avere gli spoiler giorni prima? con la naturale convinzione che sia tutto pilotato? sono le basi, quando ero piccola c'era la GUERRA per chi televotava di più # x.com De Filippi, C’è… crisi per te: l’anno più difficile per la regina della TvQualcosa si è inceppato negli oliati ingranaggi del successo di Maria De Filippi: anche lei deve fare i conti con un nuovo telespettatore. lanotiziagiornale.it