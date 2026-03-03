Datti una calmata Uomini e Donne furia Maria De Filippi | proprio il più famoso

Durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa il 3 marzo, si è assistito a un momento di forte tensione nello studio, con Maria De Filippi che ha rivolto un commento deciso ad uno dei protagonisti del trono Classico. L’episodio ha suscitato un acceso dibattito tra i presenti, evidenziando un clima di grande agitazione tra i partecipanti.

Tensione alle stelle nello studio di Uomini e donne, dove la puntata andata in onda il 3 marzo ha acceso un acceso dibattito attorno al percorso di uno dei protagonisti del trono Classico. Al centro della scena ancora una volta Ciro Solimeno, chiamato a fare i conti non solo con le sue corteggiatrici ma anche con il giudizio severo di chi quel programma lo guida da oltre vent'anni. La seconda parte dell'appuntamento pomeridiano è stata interamente dedicata al confronto acceso avuto in esterna con Alessia, un faccia a faccia che ha lasciato il pubblico e gli opinionisti senza parole. Nel filmato trasmesso in studio, tra critiche, urla e accuse reciproche, il tronista napoletano non si è risparmiato.

