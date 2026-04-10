Nella giornata del 10 aprile 2026, presso il centro culturale delle Oblate si è presentato il libro intitolato “Il Pane loro 2, la vendetta”. Si tratta di un volume che ripropone la trascrizione fedele di un musical, raccontando varie storie autentiche. Il testo si concentra su temi come incidenti e omicidi sul lavoro, offrendo un resoconto di eventi reali senza interpretazioni o commenti.

Firenze, 10 aprile 2026 – “Il Pane loro 2, la vendetta” è un libro, esatta trascrizione dell’omonimo musical, fatto di storie, tutte rigorosamente vere. Scritto e diretto da Stefano Mencherini, regista e giornalista indipendente, sarà presentato sabato 11 aprile alle 11,30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, con il patrocinio di Regione e Comune, dall’autore, dal sociologo docente universitario Luca Raffini e da Dario Danti assessore al Lavoro del comune di Firenze. Sono attesi anche Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e Cristina Manetti, assessora regionale alla Cultura. “Una strage come quella compiuta sul lavoro, che miete da decenni solo in Italia – per difetto –circa quattro vittime al giorno, chiede con urgenza un impegno collettivo sul fronte della cultura della sicurezza”, dichiara Mencherini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidenti e omicidi sul lavoro. Alle Oblate il libro di Mencherini

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