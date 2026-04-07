Scienza Condivisa 2026 | Maria Chiara Carrozza a Palazzo Ducale su robotica Ia e futuro dell’uomo

Il 7 aprile alle 18 si tiene un incontro nell’ambito della rassegna Scienza Condivisa 2026, organizzata dalla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche. La sessione vede la partecipazione di Maria Chiara Carrozza, che affronta i temi della robotica, dell’intelligenza artificiale e delle implicazioni future per l’uomo. L’evento si svolge presso Palazzo Ducale e fa parte di un ciclo di incontri dedicati alle discussioni tra scienza e società.

Oggi alle 18 l’incontro nella Sala del Maggior Consiglio: al centro il rapporto tra tecnologia, natura e società nell’era dell’intelligenza artificiale La rassegna Scienza Condivisa 2026, organizzata da Alberto Diaspro ed Enrico Paroletti nell’ambito delle iniziative della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, propone oggi, 7 aprile alle ore 18, un incontro con Maria Chiara Carrozza dal titolo “Scienza e Umanità in equilibrio fra robotica, intelligenza artificiale e natura”, in programma alla Palazzo Ducale. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. L’edizione 2026 di Scienza Condivisa ruota attorno al tema “Le Stanze delle Meraviglie”, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico allo studio dei fenomeni scientifici e delle loro leggi di somiglianza e percezione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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