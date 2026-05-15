Marcolini non si presenta all’asta il mattatoio va al Comune
Il mattatoio di Villa Potenza a Macerata è stato assegnato al Comune, che ha partecipato all’asta di ieri mattina. Nessun altro ente o azienda si è presentato per concorrere alla vendita. La gara si è svolta senza ulteriori offerte e il Comune è risultato l’unico partecipante. La procedura si è conclusa con l’aggiudicazione all’ente pubblico, senza altre operazioni di gara o alternative di aggiudicazione. La vendita del mattatoio si è così conclusa con questa singola partecipazione ufficiale.
Macerata, 15 maggio 2026 – Alla fine ad aggiudicarsi il mattatoio di Villa Potenza è stato il Comune di Macerata, l’unico a presentarsi all’asta ieri mattina. Per 400mila euro, un piccolo rialzo rispetto alla precedente gara. Non si è fatto avanti l’imprenditore Ilario Marcolini, nonostante a fine febbraio avesse detto di essere intenzionato a partecipare. “Ho mantenuto la promessa fatta fin dall’inizio – ha esordito il sindaco Sandro Parcaroli –. Si tratta di un servizio essenziale per tutto il territorio, per gli allevatori e gli imprenditori”. Ora che la struttura ha un proprietario, si può sbloccare anche il contributo di 200mila euro della Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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