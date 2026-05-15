Marcolini non si presenta all’asta il mattatoio va al Comune

Il mattatoio di Villa Potenza a Macerata è stato assegnato al Comune, che ha partecipato all’asta di ieri mattina. Nessun altro ente o azienda si è presentato per concorrere alla vendita. La gara si è svolta senza ulteriori offerte e il Comune è risultato l’unico partecipante. La procedura si è conclusa con l’aggiudicazione all’ente pubblico, senza altre operazioni di gara o alternative di aggiudicazione. La vendita del mattatoio si è così conclusa con questa singola partecipazione ufficiale.

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