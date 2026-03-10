Spal va tutto all' asta | il marchio vale 700mila euro E si attende la decisione del Comune

La Spal ha deciso di mettere all’asta il suo marchio, valutato circa 700 mila euro, e si attende ora una decisione da parte del Comune. Nel frattempo, tutte le attività legate alla società sono state messe in vendita, rendendo il marchio un oggetto di interesse per diversi acquirenti. La situazione coinvolge anche il settore politico, che segue da vicino gli sviluppi.

Spal, va tutto all'asta. E il marchio diventa una 'preda' appetibile. Così, al netto delle questioni giudiziarie, si muove anche il mondo della politica. Il curatore fallimentare della società 'Spal Srl' ha, infatti, comunicato che la prima asta giudiziale dei beni mobili, materiali e immateriali, appartenuti al club biancazzurro si terrà il 14 aprile 2026. Tra i vari oggetti e cimeli che saranno aggiudicati al miglior offerente, figurano anche i seguenti marchi: 'Spal Foundation', 'Accademia Spal' e 'Stadio Paolo Mazza'. Il mitico 'ovetto', invece, sarà oggetto di trattativa privata. Secondo quanto si apprende, il valore dello storico marchio Spal è stato stimato in euro 700mila da Angelo Paletta, docente dell'Università di Bologna incaricato dal curatore fallimentare Aristide Pincelli.

