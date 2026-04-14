Fallimento Spal beni aggiudicati all' asta | cosa va al Comune e cosa all' Ars et Labor

Dopo il fallimento della società gestita da Joe Tacopina, i beni appartenenti alla Spal sono stati messi all’asta. Tra gli oggetti venduti ci sono arredi, attrezzature e vari altri beni. La maggior parte di questi beni sarà assegnata al Comune e ad Ars et Labor, che hanno partecipato all’asta. La procedura si è conclusa con l’assegnazione di alcuni degli oggetti messi in vendita.