Fallimento Spal beni aggiudicati all' asta | cosa va al Comune e cosa all' Ars et Labor
Dopo il fallimento della società gestita da Joe Tacopina, i beni appartenenti alla Spal sono stati messi all’asta. Tra gli oggetti venduti ci sono arredi, attrezzature e vari altri beni. La maggior parte di questi beni sarà assegnata al Comune e ad Ars et Labor, che hanno partecipato all’asta. La procedura si è conclusa con l’assegnazione di alcuni degli oggetti messi in vendita.
I beni della Spal all’asta. E la maggior parte va a Comune e Ars et Labor. Dopo il fallimento della società comandata da Joe Tacopina, infatti, arredi, attrezzature e oggetti di varia natura sono, di fatto, finiti all’asta. Nella mattinata di martedì 14, in via del Lavoro, si è tenuta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Bella prestazione del Fratta Terme: un punto d'onore contro l'Ars et Labor (ex Spal)Un punto che pesa, contro una squadra costruita per stare ai vertici e arrivata con l’obiettivo dichiarato di vincere.
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