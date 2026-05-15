LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bezzecchi competitivo sul passo più tardi il festival dei time-attack!

Durante le prove del GP Catalogna 2026 di MotoGP, il pilota italiano ha mostrato un passo competitivo, mentre gli altri piloti hanno concluso le sessioni e si sono fermati ai box. Più tardi sono previsti i momenti dedicati ai time-attack, con i piloti pronti a spingere al massimo per migliorare i propri tempi. La classifica delle prove evidenzia alcune differenze rispetto alle sessioni precedenti, e l’atmosfera sulla pista rimane tesa mentre gli atleti si preparano alla fase decisiva della giornata.

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