LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bezzecchi competitivo sul passo più tardi il festival dei time-attack!
Durante le prove del GP Catalogna 2026 di MotoGP, il pilota italiano ha mostrato un passo competitivo, mentre gli altri piloti hanno concluso le sessioni e si sono fermati ai box. Più tardi sono previsti i momenti dedicati ai time-attack, con i piloti pronti a spingere al massimo per migliorare i propri tempi. La classifica delle prove evidenzia alcune differenze rispetto alle sessioni precedenti, e l’atmosfera sulla pista rimane tesa mentre gli atleti si preparano alla fase decisiva della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Bezzecchi rientra ai box dopo un run incoraggiante. Si fermano anche Martin e Di Giannantonio. 15.25 Bezzecchi continua la sua simulazione di gara girando stabilmente sull’1:40 basso con una media davanti di 8 giri ed una soft al posteriore che ha già accumulato 12 tornate. 15.24 Arrivano intanto degli aggiornamenti tramite gli inviati di Sky Sport sulla situazione di Bagnaia, che avrebbe lamentato delle vibrazioni anomale sulla sua Ducati montando quindi sulla seconda moto le gomme montate in precedenza ad inizio turno. 15.22 Stabili adesso sull’1’40?0 Bezzecchi e Di Giannantonio, mentre Martin sta effettuando un long-run poco significativo con dei tempi troppo alti per essere veri. 🔗 Leggi su Oasport.it
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