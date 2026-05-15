Marcia delle bandiere a Gerusalemme tra sputi violenze e cori razzisti

A Gerusalemme si è svolta la tradizionale Marcia delle bandiere, evento che ha visto scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine. Durante la manifestazione sono stati segnalati episodi di sputi e violenze, accompagnati da cori di stampo razzista. Le autorità hanno messo in atto misure di sicurezza rafforzate, ma le tensioni sono comunque aumentate nel corso della giornata. La manifestazione ha attirato un’ampia partecipazione, con manifestanti che hanno attraversato diverse zone della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Terra rimossa Marcia delle Bandiere: a Gerusalemme Est cittadini "arabi", giornalisti e pacifisti presi di mira dall’estrema destra israeliana Terra rimossa Marcia delle Bandiere: a Gerusalemme Est cittadini "arabi", giornalisti e pacifisti presi di mira dall’estrema destra israeliana Hanno confermato tutte le previsioni negative della vigilia il Giorno di Gerusalemme e la Marcia delle bandiere, appuntamento centrale delle celebrazioni israeliane per l’occupazione di Gerusalemme Est, la parte palestinese della città, conquistata nella guerra del 1967. Decine di migliaia di israeliani, in gran parte adolescenti e giovani provenienti dalle colonie e dagli ambienti del nazionalismo religioso e dell’estrema destra, hanno attraversato ieri le strade vuote della Città Vecchia, senza cittadini palestinesi e con i negozi chiusi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Marcia delle bandiere» a Gerusalemme tra sputi, violenze e cori razzisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La marcia delle bandiere a GerusalemmeA Gerusalemme si svolge la “Marcia delle bandiere”, un evento nazionalista spesso fonte di tensioni. Playoff choc in Terza Categoria. Ultrà col megafono allo stadio, tra cori razzisti e saluti fascistiBrutti momenti sabato scorso durante la partita dei playoff di Terza Categoria Rimini tra la Virtus Olimpia di San Martino dei Mulini e l’Atletico... #Tg2000 - La marcia delle bandiere a Gerusalemme #14maggio #Tv2000 #Gerusalemme #MarciaDelleBandiere #Israele #Palestina @tg2000it x.com Video. Gerusalemme, marcia delle bandiere: attivisti per la pace proteggono i palestinesiVideo. Giovedì a Gerusalemme si sono riuniti attivisti israeliani per la pace per sostenere i residenti palestinesi in vista della marcia delle bandiere del Giorno di Gerusalemme, spesso segnata da te ... it.euronews.com Alta tensione a Gerusalemme dopo la marcia delle bandiereMilano, 30 mag. (askanews) – Giornata di grande tensione a Gerusalemme durante la marcia delle bandiere: oltre 70mila ebrei nazionalisti hanno attraversato Gerusalemme per celebrare la conquista ... affaritaliani.it