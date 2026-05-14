La marcia delle bandiere a Gerusalemme

Da tv2000.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gerusalemme si sta svolgendo la tradizionale “Marcia delle bandiere”, un evento che richiama molti partecipanti e spesso provoca reazioni contrastanti. L’evento si ripete periodicamente e coinvolge persone che sventolano bandiere nazionali lungo un percorso stabilito. La manifestazione si svolge in un’area di grande rilevanza e viene seguita da diversi mezzi di comunicazione. Durante l’evento, si registrano spesso tensioni tra i partecipanti e gli oppositori presenti nelle vicinanze.

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A Gerusalemme si svolge la “Marcia delle bandiere”, un evento nazionalista spesso fonte di tensioni. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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