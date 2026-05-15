Marcello Sacchetta ha replicato alle dichiarazioni di Giuliano Peparini, che aveva sostenuto di essere l’autore della coreografia eseguita da Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026 e di averne rivendicato la paternità. Sacchetta ha affermato di non ricordare il riferimento citato da Peparini e ha risposto alle sue affermazioni senza entrare in dettagli ulteriori. La discussione riguarda la somiglianza tra la coreografia presentata in due occasioni diverse, e Sacchetta ha risposto pubblicamente alle accuse.

La polemica di Giuliano Peparini, che ha rivendicato la ‘paternità’ della coreografia di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026, sostenendo sia identica a un suo ballo realizzato ad Amici, arriva al diretto interessato, Marcello Sacchetta, che non ci sta e risponde per le rime. Quello che abbiamo portato in scena non è frutto di Amici o X Factor, ma della nostra immaginazione. Sono 12 anni che facciamo teatro con Sal, abbiamo portato l’essenza dell’artista, del teatrante, sul palcoscenico spiega a FanPage il ballerino, protagonista della coreografia nel ruolo dello sposo. A Peparini che ha parlato di “riproduzione troppo evidente” di un suo quadro ad Amici, Sacchetta non le manda a dire: Giuliano è un grande artista e maestro, mi spiace che abbia fatto questo tipo di dichiarazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Marcello Sacchetta risponde a Peparini: “Coreografia copiata? Il riferimento che dice lui nemmeno me lo ricordo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Marcello Sacchetta, la risposta pungente a Giuliano Peparini sulla coreografia copiata: "Le sue non me le ricordo"

Marcello Sacchetta: “Coreografia per Sal Da Vinci copiata da Peparini? Le sue neanche le ricordo”Marcello Sacchetta, coreografo di Sal Da Vinci a Eurovision 2026, è intervenuto in diretta a Non è La Tv per rispondere alle polemiche sollevate da...

Marcello Sacchetta risponde a Peparini sull’Eurovision: Non ho copiato la tua coreografia di Amici biccy.it/marcello-sacch… #ESCITA x.com

Marcello Sacchetta: Coreografia per Sal Da Vinci copiata da Peparini? Le sue neanche le ricordoMarcello Sacchetta, coreografo di Sal Da Vinci a Eurovision 2026, è intervenuto in diretta a Non è La Tv per rispondere alle polemiche sollevate da Giuliano ... fanpage.it

Marcello Sacchetta è il ballerino di Sal Da Vinci, ma la crisi con Giulia Pauselli (mamma del figlio piccolo) è sempre più profondaIl noto coreografo e ballerino salirà sul palco accompagnato dalla collega di Amici Francesca Tocca. La crisi con l'ex compagna è sempre più profonda ... today.it