Marcello Sacchetta risponde a Peparini | Coreografia copiata? Il riferimento che dice lui nemmeno me lo ricordo
Marcello Sacchetta ha replicato alle dichiarazioni di Giuliano Peparini, che aveva sostenuto di essere l’autore della coreografia eseguita da Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026 e di averne rivendicato la paternità. Sacchetta ha affermato di non ricordare il riferimento citato da Peparini e ha risposto alle sue affermazioni senza entrare in dettagli ulteriori. La discussione riguarda la somiglianza tra la coreografia presentata in due occasioni diverse, e Sacchetta ha risposto pubblicamente alle accuse.
La polemica di Giuliano Peparini, che ha rivendicato la ‘paternità’ della coreografia di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026, sostenendo sia identica a un suo ballo realizzato ad Amici, arriva al diretto interessato, Marcello Sacchetta, che non ci sta e risponde per le rime. Quello che abbiamo portato in scena non è frutto di Amici o X Factor, ma della nostra immaginazione. Sono 12 anni che facciamo teatro con Sal, abbiamo portato l’essenza dell’artista, del teatrante, sul palcoscenico spiega a FanPage il ballerino, protagonista della coreografia nel ruolo dello sposo. A Peparini che ha parlato di “riproduzione troppo evidente” di un suo quadro ad Amici, Sacchetta non le manda a dire: Giuliano è un grande artista e maestro, mi spiace che abbia fatto questo tipo di dichiarazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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