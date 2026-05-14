Durante la recente edizione dell’Eurovision, Giuliano Peparini ha espresso dubbi riguardo alla coreografia presentata da Mommo Sacchetta per l’esibizione di Sal Da Vinci. Peparini sostiene che il quadro coreografico mostrato sia molto simile a una sua creazione precedente. La questione è stata sollevata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui passaggi legali o sui risvolti formali della disputa. La polemica riguarda esclusivamente le somiglianze tra le due coreografie.

Giuliano Peparini ritiene che il quadro coreografico presentato da Mommo Sacchetta per Sal Da Vinci all'Eurovision sia simile ad uno suo Le polemiche all’Eurovisioncontinuano a travolgere Sal Da Vinci.La sua coreografia– ideata da Mommo Sacchetta e portata sul palco- ha diviso l’opinione pubblica tra chi l’ha considerata trash e chi invece l’ha apprezzata, rappresentando a meglio l’italianità all’estero. Ma questa coreografia è stata contestata daGiuliano Pepariniche ritiene che sia similare alla sua. Secondo lui ci sta essere ispirati da altri ma, al tempo stesso, non si può copiare totalmente un’altra idea. Va detto chei protagonisti della coreografia sono Marcello Sacchetta e Francesca Toccache hanno lavorato ad Amici con lui e quindi lo conoscono molto bene. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eurovision, Giuliano Peparini insorge contro la coreografia di Mommo Sacchetta: è una copia?

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