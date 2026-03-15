Durante la puntata di Domenica In del 15 marzo, Mara Venier ha avuto una dura reazione in diretta contro Teo Mammucari, chiamandolo “pirla” e rimproverandolo di non aver compreso i momenti. La trasmissione si è conclusa con un breve ma intenso momento di commozione per Enrica Bonaccorti, che ha suscitato emozioni tra il pubblico presente in studio.

Il momento di commozione per Enrica Bonaccorti. La puntata di Domenica In del 15 marzo si è chiusa con un momento di forte commozione. Mara Venier, visibilmente emozionata, ha dedicato ampio spazio al ricordo di Enrica Bonaccorti, scomparsa nei giorni scorsi all’età di 76 anni. Proprio negli ultimi minuti della trasmissione la conduttrice ha voluto ringraziare pubblicamente uno dei cameraman storici della Rai, che dopo quarant’anni di lavoro stava salutando la redazione per andare in pensione. «In tutti questi anni è stato lui a farmi tutti i primi piani», ha detto Venier con la voce rotta dall’emozione. «Questa è la sua ultima puntata. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me e per questa azienda. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Mara Venier sbotta contro Teo Mammucari in diretta: ‘Sei un pirla, non capisci i momenti’

Articoli correlati

Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: "Ma che stai a dì?"Momenti di (simpatico) imbarazzo tra Mara Venier e Teo Mammucari nell'ultimo appuntamento dell'anno con Domenica In, su Rai 1.

Leggi anche: Mara Venier e Teo Mammucari quasi litigano in diretta durante l’Oroscopo di Paolo Fox

Approfondimenti e contenuti su Mara Venier

Temi più discussi: Domenica In, Mara Venier gela Elettra Lamborghini sul marito Afrojack: Non è bello. Poi sbotta contro la regia: Siete ubriachi?; Domenica In e Da Noi a ruota libera: dalla Venier lacrime e musica con la vera star di Sanremo, Fialdini con Marcella Bella; L’anello di Per sempre sì diventa una truffa online; Bufera su Tommaso Cerno per la presunta assunzione della figlia a Domenica In: la smentita sua e della Rai.

Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: Sei un pirla - VideoTu sei un pirla. Alla fine, Mara Venier si arrabbia con Teo Mammucari sui titoli di coda della puntata di Domenica In oggi, 15 marzo 2026. La conduttrice, in chiusura di trasmissione, si congeda dal ... adnkronos.com

Mara Venier sbotta con Teo Mammucari a Domenica In: Sei un pi*la! | Non capisci i momenti, cos’è successoMara Venier, dalle lacrime per il cameraman in pensione alla rabbia con Teo Mammucari che sottovaluta la commozione. ilsussidiario.net

L’apertura della 26esima puntata di "Domenica In", il 15 marzo alle 14,00 sarà dedicata a Enrica Bonaccorti. Mara Venier e Alberto Matano le renderanno un affettuoso omaggio, ricordando la grande artista e amica scomparsa giovedì scorso all’età di 76 an facebook

Mara Venier in lacrime per il cameraman Marco, in pensione dopo 40 anni in Rai. Poi sbotta con Teo Mammucari: «Sei un pirla» x.com