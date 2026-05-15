Mara Venier lascia aperta la porta a Domenica In

Mara Venier ha ricevuto un’offerta dall’azienda per continuare a condurre Domenica In, ma non ha ancora dato una risposta definitiva. La conduttrice sta valutando se accettare o meno l’incarico, lasciando aperta la possibilità di proseguire con il programma. La decisione finale spetta a lei e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a un suo addio o a una conferma. La situazione rimane quindi in sospeso, con Mara Venier che non ha ancora annunciato il suo futuro professionale.

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Giorni fa è circolata l’indiscrezione secondo cui i vertici starebbero pensando di convincereMara Veniera rimanere ancora aDomenica In, oggi, in un’intervista aFanpage,la conduttrice conferma il rumor. Infatti ha rivelato che l’azienda le ha chiesto di continuare con la conduzione, sebbene non se ne comprende il motivo. Innanzitutto negli ultimi anni gli ascolti sono deludenti e in molti invocano sul web un cambiamento, eppure sembra che la Rai sia intenzionata a proseguire verso questa strada, ignorando le richieste del pubblico. Erano usciti nomi, questa volta sembrava certo cheVenierse ne sarebbe andata ed invece“il posto fisso non lo lascia”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mara Venier lascia aperta la porta a Domenica In ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Samurai Jay canta Ossessione - Domenica In Speciale Sanremo 2026 Sullo stesso argomento Mara Venier lascia davvero Domenica In? Alberto Matano rompe il silenzio sul possibile dopo Zia MaraMara Venier pronta a lasciare Domenica In? Le parole di Alberto Matano riaccendono il dibattito Ogni anno il copione sembra sempre lo stesso: si... Domenica In cambia volto: Mara Venier lascia, spunta la coppia Matano-DeloguDopo anni da protagonista assoluta, Mara Venier avrebbe deciso di non tornare alla guida di Domenica In a partire da settembre. Mara Venier su #DomenicaIn: La Rai mi chiede di rimanere, devo riflettere. Non ho le idee chiare, penso che la domenica possa tornare all’allegria delle prime edizioni. Il programma va rivisto e cambiato; non è una questione di squadra ma di format (Non è x.com Mara Venier lascia Domenica In? Questa volta la zia sembra molto decisa! reddit Mara Venier interrompe l’intervista in diretta dopo lo scontro telefonicoMara Venier lascia il podcast dopo una battuta di Grazia Sambruna Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, è intervenuta al podcast Non è la T ... assodigitale.it Mara Venier sbotta in diretta e chiude l’intervista con Grazia Sambruna dopo una battuta su Cerno a Domenica InMomento di tensione durante l’ultima puntata di Non è la Tv, format di Fanpage, ... msn.com