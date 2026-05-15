Mara Venier lascia aperta la porta a Domenica In

Da ildifforme.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mara Venier ha ricevuto un’offerta dall’azienda per continuare a condurre Domenica In, ma non ha ancora dato una risposta definitiva. La conduttrice sta valutando se accettare o meno l’incarico, lasciando aperta la possibilità di proseguire con il programma. La decisione finale spetta a lei e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a un suo addio o a una conferma. La situazione rimane quindi in sospeso, con Mara Venier che non ha ancora annunciato il suo futuro professionale.

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Giorni fa è circolata l’indiscrezione secondo cui i vertici starebbero pensando di convincereMara Veniera rimanere ancora aDomenica In, oggi, in un’intervista aFanpage,la conduttrice conferma il rumor. Infatti ha rivelato che l’azienda le ha chiesto di continuare con la conduzione, sebbene non se ne comprende il motivo. Innanzitutto negli ultimi anni gli ascolti sono deludenti e in molti invocano sul web un cambiamento, eppure sembra che la Rai sia intenzionata a proseguire verso questa strada, ignorando le richieste del pubblico. Erano usciti nomi, questa volta sembrava certo cheVenierse ne sarebbe andata ed invece“il posto fisso non lo lascia”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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