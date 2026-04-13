Domenica In si prepara a una nuova stagione con alcune novità inaspettate. Dopo diversi anni alla guida del programma, Mara Venier avrebbe scelto di non tornare a condurre l’edizione autunnale. Al suo posto, si parla di una possibile coppia composta da due noti conduttori, senza conferma ufficiale. La trasmissione rimane uno degli appuntamenti più seguiti della domenica televisiva.

Dopo anni da protagonista assoluta, Mara Venier avrebbe deciso di non tornare alla guida di Domenica In a partire da settembre. Una scelta che segna la fine di un’era per il contenitore domenicale, che la conduttrice ha guidato per ben 17 edizioni complessive, di cui le ultime 8 consecutive. Una presenza diventata simbolo del programma, capace di creare un legame forte con il pubblico nel corso degli anni. Il nome più forte per la successione. Per raccogliere questa eredità importante, il nome più accreditato è quello di Alberto Matano, attuale volto de La Vita in Diretta e legato a Mara Venier anche da un rapporto personale molto stretto. Secondo le indiscrezioni, però, Matano non sarebbe solo alla guida del programma.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Domenica In cambia volto: Mara Venier lascia, spunta la coppia Matano-Delogu

“Ci sarà un perché”. Mara Venier lascia Domenica In: l’indiscrezioneNegli ultimi giorni si parla con insistenza del futuro di Mara Venier a Domenica In.

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