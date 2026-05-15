Mara Venier l’annuncio bomba al pubblico | È ufficiale la Rai me l’ha comunicato E lei…
Dopo settimane di voci e supposizioni sul suo possibile addio alla televisione, Mara Venier ha annunciato ufficialmente al pubblico di aver ricevuto la conferma dalla Rai. La conduttrice ha comunicato che continuerà a condurre il suo programma, senza specificare dettagli aggiuntivi. La notizia è stata accolta con sorpresa e curiosità dagli spettatori e dagli addetti ai lavori. La conferma è arrivata durante un evento pubblico, dove Venier ha condiviso la notizia in modo diretto.
Sono settimane di riflessioni e indiscrezioni sul futuro di Mara Venier in televisione. In particolare, l’attenzione del pubblico si è concentrata sulla possibilità di rivederla oppure no alla guida della prossima stagione di Domenica In, trasmissione che da anni rappresenta uno dei volti simbolo della domenica pomeriggio di Rai Uno. Negli ultimi mesi non sono mancati rumor e supposizioni su un possibile addio o su un cambiamento importante legato al format. A rompere il silenzio sulla vicenda è stata la stessa Mara Venier nel corso di un intervento al podcast “Non è la Tv”. Come riportato da FanPage.it, la conduttrice ha parlato apertamente del proprio futuro professionale e delle riflessioni in corso sul programma domenicale di Rai Uno, confermando anche di essere stata contattata dalla Rai. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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MARA VENIER sbotta durante il podcast e interrompe quasi l’intervista dopo una battuta su Tommaso Cerno. Poi l’annuncio sul futuro di Domenica In: La Rai mi chiede di restare. #MaraVenier #DomenicaIn x.com
Mara Venier: interrotto il podcast per una battuta su Cerno reddit
La notizia arrivò nelle case degli italiani attraverso il commosso annuncio di Mara Venier nel corso della trasmissione Domenica In. facebook
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