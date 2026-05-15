Mara Venier l’annuncio bomba al pubblico | È ufficiale la Rai me l’ha comunicato E lei…

Dopo settimane di voci e supposizioni sul suo possibile addio alla televisione, Mara Venier ha annunciato ufficialmente al pubblico di aver ricevuto la conferma dalla Rai. La conduttrice ha comunicato che continuerà a condurre il suo programma, senza specificare dettagli aggiuntivi. La notizia è stata accolta con sorpresa e curiosità dagli spettatori e dagli addetti ai lavori. La conferma è arrivata durante un evento pubblico, dove Venier ha condiviso la notizia in modo diretto.

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