Me l’hanno detto alla Rai Milly Carlucci l’annuncio e il riferimento a Mara Venier

Dietro le quinte della televisione si respira fermento, con programmi di successo e proposte in fase di sviluppo. Una delle figure più rappresentative della Rai ha deciso di fare un passo avanti, condividendo alcune anticipazioni sul futuro e sui progetti in corso. Durante un intervento pubblico, ha riferito di aver ricevuto alcune informazioni direttamente dalla Rai, lasciando intendere che ci sono novità in vista.

C’è fermento dietro le quinte della televisione. Tra programmi di successo, ipotesi sul futuro e nuovi progetti già in cantiere, una delle protagoniste più solide della Rai rompe il silenzio e racconta cosa bolle in pentola. E dalle sue parole emergono conferme importanti, ma anche scenari ancora tutti da definire. Milly Carlucci, intervistata da Bubinoblog.it, ha parlato apertamente dei suoi impegni e dei programmi che la vedono protagonista, soffermandosi in particolare su Canzonissima. Lo show musicale del sabato sera, che ha ottenuto buoni risultati Auditel, dovrebbe infatti tornare anche nella prossima stagione televisiva. Ma non solo. Milly ha fatto anche un riferimento alla collega Mara Venier e il suo futuro in Rai.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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