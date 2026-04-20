Lascia la Rai Mara Venier sempre più lontana | dove andrà

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardo al possibile addio di una delle conduttrici più note della televisione italiana, dopo anni di presenza nelle reti pubbliche. La protagonista di questa notizia ha deciso di lasciare il suo attuale incarico e si stanno valutando le prossime tappe della sua carriera. Le discussioni e le indiscrezioni sul suo futuro sono al centro dell’attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

Il futuro della televisione italiana continua a muoversi tra indiscrezioni, strategie e possibili colpi di scena che riguardano i volti più amati dal pubblico. Tra questi, uno dei nomi più discussi delle ultime settimane è senza dubbio quello di Mara Venier, da anni pilastro della domenica televisiva. Le voci sul suo destino professionale si rincorrono con sempre maggiore insistenza, alimentando curiosità e aspettative. >> “Belen nuova conduttrice”. Colpo di scena Mediaset: prende il suo posto nel programma Da tempo si parla di un possibile addio a Domenica In, trasmissione storica di cui è diventata il volto simbolo. Dopo diversi annunci in...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Ti stai per innamorare questa primavera | La guida Segno per Segno e Luna per Luna - EP.10 Notizie correlate Mara Venier lascia Domenica In? L’addio nel 2026 è sempre più concreto: chi può sostituirlaL’ipotesi che Mara Venier lasci la conduzione di Domenica In diventa sempre più concreta. Domenica In cambia volto: Mara Venier lascia, spunta la coppia Matano-DeloguDopo anni da protagonista assoluta, Mara Venier avrebbe deciso di non tornare alla guida di Domenica In a partire da settembre. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Domenica In, sorpresa Andrea Delogu dopo Mara Venier (ma non sarà sola). Chi l'affiancherà; Domenica In, oggi nuova puntata: da Scamarcio a Diaco, gli ospiti di Mara Venier; Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 19 aprile; Domenica In: la scaletta, le anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier oggi 12 aprile 2026. Mara Venier lascia Domenica In? Fan increduli | Le novità sulla nuova edizioneMara Venier potrebbe lasciare il talk show domenicale Domenica In, anche se la notizia non è ancora stata confermata. Ecco quel che si sa. ilsussidiario.net Mara Venier lascia Domenica In? Questa volta la zia sembra molto decisa!Il futuro di Mara Venier in TV è incerto tra rumors di addio a Domenica In, nuovi progetti e cambiamenti nella vita privata. serial.everyeye.it «Non sono single. Sono innamorata, ma lui non lo sa». Così Ambra Angiolini, seduta sul divano di Mara Venier, aveva lasciato tutti col fiato sospeso. Oggi, a distanza di qualche mese, quel segreto non solo è venuto allo scoperto, ma si è trasformato in una rel - facebook.com facebook