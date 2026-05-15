Mara Venier attacca il telefono alla giornalista | Vuoi fare la figa ma hai sbagliato Il video e perché si è infuriata
Un’intervista che doveva essere il racconto di un possibile ritorno al timone di “Domenica In” si è trasformata in uno scontro aperto. Protagonista, ancora una volta senza filtri, è Mara Venier. Ospite del podcast “Non è la Tv”, prodotto da Fanpage, la conduttrice si è lasciata andare a un duro. 🔗 Leggi su Today.it
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Mara Venier: Rai mi chiede di rimanere a Domenica In, devo riflettere. Il programma va rivisto e cambiatoIn collegamento con Non è la Tv, Mara Venier ha parlato con Fanpage.it del suo futuro a Domenica In dopo 17 edizioni: Rai mi chiede di rimanere, io voglio riflettere, sento l’esigenza di cambiare. fanpage.it