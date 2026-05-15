Mara Venier attacca il telefono alla giornalista | Vuoi fare la figa ma hai sbagliato Il video e perché si è infuriata

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’intervista che doveva essere il racconto di un possibile ritorno al timone di “Domenica In” si è trasformata in uno scontro aperto. Protagonista, ancora una volta senza filtri, è Mara Venier. Ospite del podcast “Non è la Tv”, prodotto da Fanpage, la conduttrice si è lasciata andare a un duro. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Aldo Cazzullo al telefono: Amo Napoli, ma non mi piace Sal Da Vinci - La volta buona 04/03/2026

Video Aldo Cazzullo al telefono: Amo Napoli, ma non mi piace Sal Da Vinci - La volta buona 04/03/2026

Sullo stesso argomento

Mara Venier attacca il telefono alla giornalista: "Fuori fare la figa, ma hai sbagliato". Il video (e perché si è infuriata)Un’intervista che doveva essere il racconto di un possibile ritorno al timone di “Domenica In” si è trasformata in uno scontro aperto.

Leggi anche: Mara Venier, gaffe in diretta: sente squillare il telefono ma…

mara venier mara venier attacca ilMara Venier interrompe l’intervista in diretta dopo lo scontro telefonicoMara Venier lascia il podcast dopo una battuta di Grazia Sambruna Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, è intervenuta al podcast Non è la T ... assodigitale.it

mara venier mara venier attacca ilMara Venier: Rai mi chiede di rimanere a Domenica In, devo riflettere. Il programma va rivisto e cambiatoIn collegamento con Non è la Tv, Mara Venier ha parlato con Fanpage.it del suo futuro a Domenica In dopo 17 edizioni: Rai mi chiede di rimanere, io voglio riflettere, sento l’esigenza di cambiare. fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web