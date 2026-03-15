Mara Venier gaffe in diretta | sente squillare il telefono ma…

Durante la puntata di oggi di Domenica In, Mara Venier stava intervistando Virginia Raffaele in occasione dell’uscita del film 'Un bel giorno', quando ha sentito squillare il telefono in diretta. La conduttrice ha tentato di ignorare il suono, ma il telefono ha continuato a suonare, creando un momento imprevisto durante l’intervista.

(Adnkronos) – Gaffe di Mara Venier in diretta a Domenica In. Nel corso della puntata di oggi, domenica 15 marzo, la conduttrice stava intervistando Virginia Raffaele in occasione dell'uscita del film 'Un bel giorno', diretto da Fabio De Luigi, nelle sale dal 5 marzo. Nel corso dell'intervista, è stato mandato in onda il trailer del. L'articolo Mara Venier, gaffe in diretta: sente squillare il telefono ma. proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Domenica In, Elettra Lamborghini e Mara Venier: una gaffe dopo l’altra | VIDEOA Domenica In ospite Elettra Lamborghini che con Mara Venier ha creato una combo pazzesca, tra geffe e momenti esilaranti Elettra Lamborghini è tanto... Leggi anche: Morto Tony Dallara: moglie, figli, malattia e quella famosa gaffe con Mara Venier Contenuti utili per approfondire Mara Venier Temi più discussi: La vita dopo Sanremo, Elettra innamorata e le gaffe di Mara: Tuo marito non è ‘sta meraviglia; La battuta piccante di Elettra Lamborghini a Mara Venier fa ridere tutti; Domenica In, gaffe di Mara Venier: Tuo marito..., cosa dice in faccia a Elettra Lamborghini; Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime. Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti: «Ci eravamo allontanate per colpa di uno str***o». E scoppia quasi in lacrimeMara Venier, durante la puntata di domenica 15 marzo di Domenica In, apre la trasmissione ricordando Enrica Bonaccorti, scomparsa pochi giorni fa dopo aver lottato alcuni mesi contro ... leggo.it Mara Venier, gaffe in diretta: sente squillare il telefono ma...(Adnkronos) - Gaffe di Mara Venier in diretta a Domenica In. Nel corso della puntata di oggi, domenica 15 marzo, la conduttrice stava intervistando Virginia Raffaele in occasione dell'uscita del film ... msn.com Per Mara Venier non è stato facile condurre oggi Domenica In ricordando la sua amica Enrica Bonaccorti https://www.ultimenotizieflash.com/cinema/news-spettacolo/enrica-bonaccorti-e-mara-venier-tanti-progetti-abbiamo-perso-solo-tempo-per-colpa-di-a facebook Funerali Enrica Bonaccorti, da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano: tutti i vip presenti x.com