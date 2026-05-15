Mara Venier attacca il telefono alla giornalista | Fuori fare la figa ma hai sbagliato Il video e perché si è infuriata

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista, Mara Venier ha reagito in modo brusco a una giornalista, dicendole di uscire a fare la figa e accusandola di aver sbagliato. La scena, ripresa in un video, ha mostrato un momento di tensione tra le due, in un contesto che avrebbe dovuto essere dedicato a discutere di un possibile ritorno in televisione. La discussione si è trasformata in uno scontro acceso, interrompendo il normale svolgimento dell’intervista.

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Un’intervista che doveva essere il racconto di un possibile ritorno al timone di “Domenica In” si è trasformata in uno scontro aperto. Protagonista, ancora una volta senza filtri, è Mara Venier. Ospite del podcast “Non è la Tv”, prodotto da Fanpage, la conduttrice si è lasciata andare a un duro. 🔗 Leggi su Today.it

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