Mara Venier attacca il telefono alla giornalista | Fuori fare la figa ma hai sbagliato Il video e perché si è infuriata

Durante un’intervista, Mara Venier ha reagito in modo brusco a una giornalista, dicendole di uscire a fare la figa e accusandola di aver sbagliato. La scena, ripresa in un video, ha mostrato un momento di tensione tra le due, in un contesto che avrebbe dovuto essere dedicato a discutere di un possibile ritorno in televisione. La discussione si è trasformata in uno scontro acceso, interrompendo il normale svolgimento dell’intervista.

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