Domani, alle ore 11, si terrà una conferenza stampa del presidente della Regione Puglia dedicata alla Manovra sulla Sanità. Tra i punti all’ordine del giorno, l’intervento sul riequilibrio economico del sistema sanitario. Decaro ha recentemente commentato l’argomento, suscitando attese per eventuali chiarimenti o aggiornamenti ufficiali. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione sulle risorse destinate alla salute pubblica e alle strategie di gestione finanziaria del settore.

Manovra Sanità, parla Decaro. Attesa per l'intervento sul riequilibrio economico del sistema sanitario Domani, venerdì 16 maggio, alle ore 11.30, nella Sala di Jeso del palazzo della Presidenza regionale (Lungomare Nazario Sauro 33, Bari), il presidente della Regione Puglia terrà una conferenza stampa per presentare le misure che la Regione si appresta ad adottare nell’ambito del riequilibrio economico del sistema sanitario regionale riferito all’esercizio 2025 e i conseguenti interventi di natura fiscale. Nel corso dell’incontro saranno illustrati contenuti e obiettivi della manovra, finalizzata a garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale e la continuità dei servizi ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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