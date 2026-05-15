Manfredonia si prepara a ospitare le Finali Regionali di calcio organizzate dalla UISP, con la squadra ASD SportBorn che rappresenterà la regione. La competizione vedrà coinvolti vari team che si sfideranno sul campo per conquistare il titolo regionale. La partecipazione di SportBorn Tricarico segna un momento importante per il calcio locale, con le finali che si terranno nelle prossime settimane. La squadra si sta allenando intensamente in vista di questa occasione.

Il titolo regionale pugliese di calcio potrebbe tornare a Manfredonia dopo anni di assenza. ASD SportBorn rappresenterà il Comitato UISP Foggia-Manfredonia alle Finali Regionali di calcio a 8, in programma (assieme a quelle di calcio a 11) al Centro Champions Park Sports & Events (S.P. Nardò-Copertino, Lecce) sabato 16 e domenica 17 maggio. ASD SportBorn è una giovane associazione, nata nel 2025 a Manfredonia da un gruppo di ragazzi appassionati di calcio ed altre discipline, desiderosi non solo di dare forma e struttura ai propri progetti, ma soprattutto di creare un luogo dove creare aggregazione, fare cultura dello sport e dei suoi valori e dare un posto felice e di crescita agli atleti del territorio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia alle Finali Regionali di calcio UISP con SportBorn Tricarico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

A San Giuliano Terme le finali regionali della Coppa Italia di Tennis UISPDomenica 8 marzo 2026, presso l'impianto dell'ASD San Giuliano Sport in via Dinucci, si disputeranno le Finali Regionali della Coppa Italia di Tennis...

Ginnastica Falciai protagonista alle finali regionali Gold: due ori con Bindi e BertiLa Ginnastica Falciai protagonista alle finali regionali Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica disputate a Terranuova.

Manfredonia alle Finali Regionali di calcio UISP con SportBorn TricaricoIl titolo regionale pugliese di calcio potrebbe tornare a Manfredonia. ASD SportBorn rappresenterà la UISP alle Finali Regionali di calcio. ilsipontino.net

Arbitri molfettesi protagonisti nelle finali regionali di Eccellenza e Under 17Saranno anche arbitri e assistenti di gara molfettesi tra i protagonisti delle finali regionali in programma domenica 10 aprile nei campionati pugliesi di calcio. Per la finale play-off del campionato ... molfettaviva.it