La Ginnastica Falciai ha ottenuto due medaglie d'oro alle finali regionali Gold di ginnastica ritmica, che si sono svolte a Terranuova. I successi sono arrivati grazie alle performance di Bindi e Berti, che hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie junior e senior. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse squadre della regione.

La Ginnastica Falciai protagonista alle finali regionali Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica disputate a Terranuova. La competizione ha riunito le migliori atlete della Toscana e ha offerto una giornata di gare di alto livello tecnico, in cui la società aretina si è messa in evidenza con risultati di grande prestigio. Nella categoria Senior 1 è arrivata la splendida vittoria di Ginevra Bindi, che ha conquistato la medaglia d’oro centrando il suo settimo titolo regionale. Una prestazione di grande qualità che ha premiato il lavoro svolto in palestra e la continuità dimostrata dall’atleta nelle principali competizioni. Nella categoria Senior 2 sono arrivate anche buone prove da parte delle altre ginnaste della Falciai. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ginnastica Falciai protagonista alle finali regionali Gold: due ori con Bindi e Berti

Articoli correlati

Finali regionali gold junior e senior: la Ginnastica Falciai protagonista. Bindi e Berti conquistano due oriA Terranuova si sono svolte ieri le finali regionali Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica, una rassegna che ha riunito le migliori atlete della...

Finali regionali Gold Junior e Senior: la Ginnastica Falciai protagonista a TerranuovaArezzo, 9 marzo 2026 – Finali regionali Gold Junior e Senior: la Ginnastica Falciai protagonista a Terranuova.

Contenuti e approfondimenti su Ginnastica Falciai

Temi più discussi: Ginnastica Falciai protagonista a Castiglion Fiorentino: pioggia di medaglie per Gazzelle e Silver; Ponte di Cesa, Brandi: studio di fattibilità pronto, ora servono le risorse per partire; Tre uomini fermati con attrezzi da scasso: foglio di via dal territorio aretino; GINNASTICA: Tra prove individuali, esercizi di squadra e d’insieme, il bilancio racconta una trasferta estremamente positiva. Le atlete della Falciai in vetrina nelle varie competizioni Csen a Castiglioni.

Finali regionali Gold Junior e Senior: la Ginnastica Falciai protagonista a TerranuovaArezzo, 9 marzo 2026 – Finali regionali Gold Junior e Senior: la Ginnastica Falciai protagonista a Terranuova. Bindi (Senior 1) e Berti (Juniores 2) conquistano due ori. A Terranuova si sono svolte ie ... lanazione.it

GINNASTICA: Tra prove individuali, esercizi di squadra e d’insieme, il bilancio racconta una trasferta estremamente positiva. Le atlete della Falciai in vetrina nelle varie ...CASTIGLION FIORENTINO Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai, impegnata a Castiglion Fiorentino nelle competizioni Csen con le ... sport.quotidiano.net

A Castiglion Fiorentino la Ginnastica Falciai ha brillato - facebook.com facebook