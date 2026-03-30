Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli lungo la Costiera Amalfitana, durante i quali è stato trovato un individuo in possesso di 20 grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Le operazioni di contrasto allo spaccio e al consumo di droga proseguono nella zona.

Continuano le attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti lungo la Costiera Amalfitana, da parte delle forze dell'ordine. Giovane denunciato per possesso di droga. Giorni fa, i carabinieri della stazione di Vietri sul Mare hanno denunciato un giovane residente nella frazione di Dragonea. Il ragazzo, incensurato, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish. Nel corso dell'operazione i militari hanno inoltre sequestrato un bilancino di precisione, elemento che lascia ipotizzare un possibile utilizzo della sostanza non esclusivamente personale. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Controlli antidroga, trovato con 20 grammi di hashish: denunciato

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