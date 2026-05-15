Mandò in coma un giovane cuoco poi è evaso più volte dai domiciliari | finisce in carcere

Un uomo coinvolto in un caso di lesioni gravissime è stato arrestato il 13 aprile dai carabinieri di Ferrara, dopo aver causato il coma a un giovane cuoco. Dopo l’arresto, si è più volte allontanato dagli arresti domiciliari, rendendo necessarie ulteriori misure restrittive. Alla fine, è stato trasferito in carcere. La vicenda si è sviluppata in un contesto di tensioni legali, con l’indagato che ha più volte violato le disposizioni che gli erano state imposte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il 13 aprile era stato tratto in arresto dai carabinieri di Ferrara per l’ipotesi di reato di lesioni gravissime. Il 25enne, residente in città, nella notte del 17 novembre 2025 nei presi del Grattacielo aveva infatti aggredito un giovane colpendolo violentemente al volto senza alcun apparente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Fondi, evade più volte dai domiciliari: ladro di bici elettriche finisce in carcereFondi, 8 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Fondi, nella giornata di ieri, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G. Catania, viola più volte i domiciliari: 36enne finisce in carcereABBONATI A DAYITALIANEWS Eseguita dalla Polizia di Stato la misura cautelare in carcere La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di... Aggressione allo Sherwood, indagato Cosimo Rigovacca campione di Muay Thai: con un pugno mandò in coma un 45enne tunisinoPADOVA - Quel pestaggio ai danni di un 45enne tunisino residente nel vicentino all'uscita dello Sherwood festival, sarebbe opera di un combattente di Muay Thai. Lo straniero per quel pugno è rimasto ... ilgazzettino.it Pallottola vagante mandò in coma quattordicenne: arrestato un contadinoÈ stato arrestato l’uomo che alla vigilia di Natale dell’anno scorso esplose dei colpi di pistola per aria ferendo alla testa un ragazzino di 15 anni che stava facendo shopping con gli amici, a Parete ... ilmessaggero.it