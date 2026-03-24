Un uomo di 36 anni è stato arrestato e trasferito in carcere dopo essere stato trovato più volte fuori dai domiciliari. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, confermando la violazione delle restrizioni imposte. L’individuo aveva già avuto precedenti simili e le forze dell’ordine hanno agito per garantire l’applicazione delle misure restrittive.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Eseguita dalla Polizia di Stato la misura cautelare in carcere. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, con cui gli arresti domiciliari sono stati sostituiti dalla custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 36 anni, originario di Palagonia. L’indagato era già coinvolto in procedimenti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. L’intervento della Squadra Volanti. L’ordinanza è stata eseguita dagli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, che hanno rintracciato il soggetto e dato seguito al provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, viola più volte i domiciliari: 36enne finisce in carcere

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