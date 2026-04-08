Fondi evade più volte dai domiciliari | ladro di bici elettriche finisce in carcere

Nella giornata di ieri, a Fondi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata applicata a un uomo già sottoposto ai domiciliari, che era stato più volte trovato fuori dalla propria abitazione. L’indagato era coinvolto in furti di biciclette elettriche e, nonostante le restrizioni, aveva continuato a violare le disposizioni imposte.

Fondi, 8 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Fondi, nella giornata di ieri, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. competente, nei confronti di un uomo già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato disposto a seguito delle reiterate violazioni della misura cautelare da parte dell’indagato, più volte resosi responsabile del reato di evasione. In particolare, il soggetto era già stato tratto in arresto nei giorni precedenti dagli agenti del Commissariato per essersi allontanato dalla propria abitazione, venendo successivamente nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Evade più volte dai domiciliari, trentaseienne arrestato: sconterà la condanna in carcereIn più occasioni, infatti, durante i controlli effettuati dalle forze di polizia, il pregiudicato non è stato trovato in casa, contravvenendo così... Evade due volte dai domiciliari, 35enne di Carpi arrestato e trasferito in carcereL'uomo, di origini pakistane, era stato precedentemente condannato per una serie di furti, violazioni di domicilio e indebito utilizzo di carte di...