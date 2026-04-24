In questo primo articolo della sua nuova rubrica, il critico televisivo analizza la figura di Samira Lui e il ruolo delle cosiddette “vallette mute” in televisione. Viene citato anche il coinvolgimento di Filippa Lagerbäck, con l’obiettivo di mettere in discussione le aspettative e le rappresentazioni di alcune figure femminili nel mondo dello spettacolo. La riflessione si concentra sui cambiamenti nel settore e sulle dinamiche tra i personaggi di fronte alle telecamere.

Che cosa c'entrano Vivian e le lumachine di Pretty Woman con Samira Lui alla Ruota della fortuna, direte voi? Semplice: in modi diversi, sia Vivian che Samira sono state assunte per essere la classica «moglie-trofeo» da assoldare per fare bella figura e poi si sono dimostrate talmente carismatiche da dare prova di essere molto più di una bella presenza da avere intorno. Quando lo scorso luglio La ruota della fortuna ha debuttato nell'access prime-time di Canale5 stoppando le papere di trent'anni fa di Paperissima Sprint è probabile che Mediaset si aspettasse una cosa semplicissima: la bella ragazza con le gambe in vista...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mancamenti, il punto di Mario Manca: Samira Lui e il riscatto delle «vallette mute» che dovrebbe pretendere anche Filippa Lagerbäck

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