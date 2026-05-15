Manca un po’ di allegria Arriva l’antidoto Vernia

Il 29 maggio si terrà al Teatro Clerici di Brescia uno spettacolo intitolato “Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso Edition”, diretto da Giampiero Solari e Paola Galassi. L’evento vedrà protagonista Giovanni Vernia, che sul palco affronterà numerosi dubbi amletici come il suo ruolo tra ingegnere e comico, e le scelte tra Achille Lauro o Sinner. La serata promette momenti di divertimento e riflessione, con l’attore e comico che si alternerà tra battute e riflessioni.

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Ingegnere o comico? Achille Lauro o Sinner? Vernia o non Vernia? Tanti dubbi amletici quelli che Giovanni Vernia scioglierà il 29 maggio al Teatro Clerici di Brescia, nel suo spettacolo “ Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso Edition “, diretto da Giampiero Solari e Paola Galassi. "Sono io che non riesco a capire chi sono - racconta - perché vengo posseduto da personaggi come Cremonini, Jovanotti, Lauro, Sinner". Le interpretazioni di Vernia che il pubblico ha imparato a conoscere saranno, però, più “sbrilluccicose“ del solito. "Ci sarà una patina di sbrilluccichio, per coprire tutte le nostre manie di tristezza - spiega -. Nella musica, sembra che più c’è struggimento, più siamo contenti; nelle serie tv, ormai ci propongono solo serial killer. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Manca un po’ di allegria". Arriva l’antidoto Vernia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition', arriva lo spettacolo di Giovanni VerniaGiovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico, comico tra i più conosciuti in Italia, sarà in tournée nel 2026 con ‘Vernia o non... Giovanni Vernia al Teatro Cartiere Carrara con "Vernia o non Vernia"Giovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico, comico tra i più conosciuti in Italia, sarà in tournée nel 2026 con "VERNIA O NON... Manca un po’ di allegria. Arriva l’antidoto VerniaIngegnere o comico? Achille Lauro o Sinner? Vernia o non Vernia? Tanti dubbi amletici quelli che Giovanni Vernia ... ilgiorno.it