Manate ai ciclisti lanciati ad alta velocità in curva la follia al Giro d’Italia | denuncia e daspo per due giovani
Due giovani sono stati denunciati e colpiti da un divieto di ritorno in alcune zone dopo aver aggredito due ciclisti durante il Giro d’Italia. Le manate sono avvenute mentre i ciclisti percorrevano una curva a grande velocità. Le autorità hanno avviato le procedure legali e adottato il daspo nei confronti dei responsabili, che sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. L’episodio ha suscitato attenzione tra gli appassionati e le forze dell’ordine.
Il Giro d’Italia, evento “nazionalpopolare” per eccellenza, da sempre raduna sulle strade del Paese migliaia di appassionati, che non mancano di far sentire il proprio affetto e supporto agli atleti impegnati in una delle corse a tappe più antiche e prestigiose al mondo: talvolta accade che qualcuno si lasci trasportare eccessivamente dall’entusiasmo, versando acqua fresca sui ciclisti impegnati in tratti in salita o rincorrendoli per brevi tratti senza mantenere le dovute distanze, oppure ancora indugiando troppo a lungo in mezzo alla carreggiata e scansandosi all’ultimo. Episodi del genere non sono rari, ma quanto accaduto nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, in un segmento nel quale i corridori pedalavano a velocità sostenuta affrontando una rotatoria, ha dell’incredibile e solo per fortuna nessuno si è fatto male. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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