Manate ai ciclisti lanciati ad alta velocità in curva la follia al Giro d’Italia | denuncia e daspo per due giovani

Due giovani sono stati denunciati e colpiti da un divieto di ritorno in alcune zone dopo aver aggredito due ciclisti durante il Giro d’Italia. Le manate sono avvenute mentre i ciclisti percorrevano una curva a grande velocità. Le autorità hanno avviato le procedure legali e adottato il daspo nei confronti dei responsabili, che sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. L’episodio ha suscitato attenzione tra gli appassionati e le forze dell’ordine.

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Il Giro d’Italia, evento “nazionalpopolare” per eccellenza, da sempre raduna sulle strade del Paese migliaia di appassionati, che non mancano di far sentire il proprio affetto e supporto agli atleti impegnati in una delle corse a tappe più antiche e prestigiose al mondo: talvolta accade che qualcuno si lasci trasportare eccessivamente dall’entusiasmo, versando acqua fresca sui ciclisti impegnati in tratti in salita o rincorrendoli per brevi tratti senza mantenere le dovute distanze, oppure ancora indugiando troppo a lungo in mezzo alla carreggiata e scansandosi all’ultimo. Episodi del genere non sono rari, ma quanto accaduto nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, in un segmento nel quale i corridori pedalavano a velocità sostenuta affrontando una rotatoria, ha dell’incredibile e solo per fortuna nessuno si è fatto male. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Manate ai ciclisti lanciati ad alta velocità in curva, la follia al Giro d’Italia: denuncia e daspo per due giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elon Musk Testla Futuristic Hover Bike #ai #elonmusk #tesla #viralvideo #trending #shorts Sullo stesso argomento Follia al Giro d’Italia, due spettatori danno manate i ciclisti: “Ci facciamo male e finiamo in ospedale, tutti” | VideoFollia durante la sesta tappa del Giro d’Italia, con arrivo a Napoli: quando mancavano 50 km al traguardo, mentre il gruppo lanciato a grande... Follia al Giro: manate contro i ciclisti, denunciati e daspati due ragazziIl gruppo sfreccia verso il traguardo, il rumore delle ruote copre le urla della folla, la maglia rosa è in testa al plotone con la sua squadra. Follia al Giro: manate contro i ciclisti, denunciati e daspati due ragazziA poco meno di 50 chilometri dal traguardo i due si sono resi protagonisti di una bravata che poteva sfociare in tragedia. Eulalio reagisce allargando il braccio, Garofoli colpito al sedere. Bettiol: ... gazzetta.it