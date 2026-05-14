Follia al Giro | manate contro i ciclisti denunciati e daspati due ragazzi

Due giovani sono stati denunciati e temporaneamente esclusi dalle competizioni dopo aver dato manate ai ciclisti a circa 50 chilometri dal traguardo del Giro d’Italia. L’episodio è accaduto durante la corsa, quando i due ragazzi si sono resi protagonisti di un gesto che avrebbe potuto causare incidenti gravi. La polizia ha identificato gli autori dell’azione e ha preso provvedimenti nei loro confronti. L’episodio ha suscitato reazioni tra gli organizzatori e gli spettatori presenti lungo il percorso.

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