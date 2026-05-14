Follia al Giro | manate contro i ciclisti denunciati e daspati due ragazzi
Due giovani sono stati denunciati e temporaneamente esclusi dalle competizioni dopo aver dato manate ai ciclisti a circa 50 chilometri dal traguardo del Giro d’Italia. L’episodio è accaduto durante la corsa, quando i due ragazzi si sono resi protagonisti di un gesto che avrebbe potuto causare incidenti gravi. La polizia ha identificato gli autori dell’azione e ha preso provvedimenti nei loro confronti. L’episodio ha suscitato reazioni tra gli organizzatori e gli spettatori presenti lungo il percorso.
Il gruppo sfreccia verso il traguardo, il rumore delle ruote copre le urla della folla, la maglia rosa è in testa al plotone con la sua squadra. Poi, all’improvviso, in una rotonda il gesto folle, inconsulto: le mani tese in mezzo alla strada, contro corridori lanciati a oltre cinquanta all’ora. Succede tra Brusciano e Marigliano, nel cuore della sesta tappa da Paestum a Napoli, a poco meno di cinquanta chilometri dal traguardo. Afonso Eulalio, leader della corsa, è il primo ad essere toccato e reagisce allargando il braccio per respingere il ragazzo più scalmanato. Subito dietro Gianmarco Garofoli viene colpito al sedere, mentre dal gruppo esplode lo sdegno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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