Sono 26 i posti disponibili per il corso di laurea magistrale

Sono state aperte le iscrizioni per il concorso di ammissione al corso di laurea magistrale in Electronic Engineering for Intelligent Vehicles. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 3 luglio. Il corso offre 26 posti disponibili e si rivolge a cittadine e cittadini italiani, europei ed equiparati per l’anno accademico 2026-2027.

Sono aperte fino al 3 luglio alle 12 le iscrizioni per partecipare al concorso di ammissione al corso di laurea magistrale in Electronic Engineering for Intelligent Vehicles per cittadinei italianei, europeei ed equiparatei (anno accademico 2026-2027).Sono 26 i posti disponibili: 13 per il.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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