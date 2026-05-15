Mamma Irene vuole fare causa ai social per il suicidio della figlia Rossella | Si era iscritta al gioco delle insicurezze

Una madre ha annunciato l’intenzione di avviare una causa contro le piattaforme social dopo la morte della figlia, avvenuta nel febbraio del 2024. La donna sostiene che la ragazza, di appena 12 anni, si fosse iscritta a un gioco online che avrebbe contribuito a creare un ambiente di insicurezze. La madre afferma che i social abbiano influenzato il comportamento della figlia e che siano stati parte delle cause che hanno portato al suo gesto estremo. La vicenda ha attirato l’attenzione sul ruolo delle piattaforme digitali nel benessere dei minori.

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