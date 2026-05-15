Una vicenda giudiziaria si è aperta in seguito al suicidio di Rossella, attribuito ai social media. La causa principale riguarda come gli algoritmi delle piattaforme online possano influenzare la percezione di sé, trasformando un sorriso in un difetto grave. I genitori, entrambi esperti di informatica, hanno cercato di proteggerla, ma non sono riusciti a impedirle di essere coinvolta in situazioni dannose. La causa legale si concentra sulle responsabilità delle piattaforme e sull'impatto dei contenuti digitali sulla salute mentale dei giovani.

? Punti chiave Come può un algoritmo trasformare un sorriso in un difetto fatale?. Perché i genitori esperti di informatica non sono riusciti a proteggerla?. Cosa prevede la causa legale contro i colossi dei social network?. Come si può curare una dipendenza digitale simile a quella chimica?.? In Breve La sfida online Gioco delle Insicurezze ha innescato il disagio di Rossella ad Asti.. I genitori hanno rilevato un declino psicologico della dodicenne in soli sei mesi.. La causa legale indaga il nesso tra algoritmi e suicidio avvenuto nel febbraio 2024.. I genitori esperti di informatica non sono riusciti a gestire la dipendenza digitale.. Irene Roggero avvia una battaglia legale contro le piattaforme social dopo che la figlia Rossella Ugues, dodicenne residente ad Asti, ha deciso di togliersi la vita nel febbraio 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Battaglia legale dopo il suicidio di Rossella: la colpa è dei social

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