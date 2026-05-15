La donna che vuole fare causa ai social per il suicidio della figlia

Una donna di 44 anni ha annunciato di voler intentare una causa contro alcune piattaforme social, ritenendole colpevoli del suicidio della propria figlia di 12 anni, avvenuto nel febbraio 2024. La ragazza, originaria di una città del Piemonte, si era suicidata pochi giorni dopo aver iniziato a usare determinati social media. La madre ha dichiarato di ritenere che l’esposizione a certi contenuti e le dinamiche online abbiano influito sulla decisione della figlia.

Rossella Ugues, 12 anni, astigiana, si è tolta la vita nel febbraio 2024. La madre Irene Roggero ha deciso di fare causa alle piattaforme social. Che a suo dire avrebbero spinto la figlia a suicidarsi. «Pochi giorni prima di togliersi la vita, Rossella si era iscritta al Gioco delle Insicurezze. Funziona così: bisogna cerchiare gli attributi di sé che non piacciono. Lei, ad esempio, aveva cerchiato la sua risata. Si era costruita questa realtà dentro sé che non corrispondeva alla percezione degli altri. Non le piaceva il suo sorriso, ma lo abbiamo scoperto dopo, quando io e mio marito ci siamo inoltrati nel suo mondo segreto fatto di immagini, reel e ricerche ossessive in rete. 🔗 Leggi su Open.online

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