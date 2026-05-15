Mamma e figlia avvelenate sentito il parroco di Pietracatella | Antonella parlò con lui prima di morire

Proseguono le indagini sulla morte di una donna e di sua figlia avvelenate con la ricina. La polizia ha ascoltato il parroco di Pietracatella, con cui Antonella Di Ielsi avrebbe parlato poco prima di morire. Le autorità stanno esaminando le dichiarazioni e i dettagli forniti dal parroco nell’ambito dell’inchiesta aperta sul caso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o eventuali sospetti collegati alla vicenda.

Proseguono le indagini sulla morte di mamma e figlia avvelenate con la ricina. Ascoltato dagli investigatori il parroco di Pietracatella con cui Antonella Di Ielsi si sarebbe confidata prima del decesso. La pista privilegiata sarebbe quella familiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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