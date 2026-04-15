Giallo di Pietracatella Gianni Di Vita ricorda la cena del veleno Ecco gli alimenti mangiati da mamma e figlia prima di morire

Il 23 dicembre, prima della tragedia, la famiglia ha consumato una cena composta da cozze, giardiniera di verdure e salumi. La cena è stata preparata e mangiata da Gianni Di Vita, sua moglie Antonella e la figlia Sara, di 15 anni. La morte di mamma e figlia ha portato all’attenzione la sequenza di alimenti ingeriti quella sera. La procura indaga sulle cause del decesso e sugli alimenti consumati.

Cozze, giardiniera di verdure e salumi: questa la cena fatta il 23 dicembre da Gianni Di Vita, con la moglie Antonella di Ielsi e la loro figlia Sara, di 15 anni. Un pasto ora sotto la lente degli inquirenti, dopo che Antonella e Sara sono morte non più per un’intossicazione alimentare ma perché venute a contatto con un veleno potentissimo: la ricina. Gianni Di Vita ha ricordato cosa mangiò quella sera: le cozze che avrebbero consumato in tre (l’altra figlia maggiore non c’era, era uscita per una pizza con amici) erano i resti di un pranzo d’ufficio del giorno prima. Ad integrare c’era un vasetto di classica conserva di prodotti dell’orto. Antonella era rientrata tardi da lavoro.🔗 Leggi su Open.online

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