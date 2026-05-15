In un caso di maltrattamenti su una bambina disabile, la corte d’appello ha deciso di raddoppiare la pena inflitta a una ex collaboratrice scolastica di 37 anni. La donna, già condannata in primo grado a un anno di reclusione, era accusata di aver picchiato una bambina di sette anni con disabilità autistica, che seguiva come assistente ad personam in una scuola primaria della Bassa. La decisione ha portato a un incremento della sanzione precedentemente stabilita.

“Ribaltone“ in appello per la 37enne ex collaboratrice scolastica già condannata in primo grado a un anno perché accusata di aver picchiato una bimba autistica di 7 anni, da lei seguita in una primaria della Bassa come assistente ad personam. La condanna in Appello è di 2 anni e 6 mesi. I giudici della Corte - presidente, Francesco Nappo - hanno accolto la richiesta del sostituto pg Umberto Vallerin riformando in peggio il verdetto. Nel processo in questione, infatti, erano confluiti sia il ricorso della difesa, che sperava nell’assoluzione, sia quello della Procura, che puntava al riconoscimento non solo del reato di lesioni, ma anche di maltrattamenti, contestazione sconfessata dall’esito del primo giudizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maltrattamenti su bimba disabile, pena raddoppiata

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