Pontedera, 15 maggio 2026 - Un uomo di 55 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione locale con l'accusa di aver maltrattato la moglie e il figlio. Secondo le prime ricostruzioni, le forze dell'ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un vicino che aveva sentito urla provenire dall'abitazione. L'arresto è stato eseguito senza incidenti e l’uomo si trova ora in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice.

Pontedera, 15 maggio 2026 - Maltrattava moglie e figlio. Per questo, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato nel pomeriggio del 13 maggio un cittadino straniero di 55 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Pisa con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento restrittivo è arrivato al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe posto in essere, a partire dal 2024, una serie di comportamenti vessatori e continuativi nei confronti della moglie e del figlio convivente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltratta moglie e figlio, 55enne arrestato dai carabinieri a Pontedera

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