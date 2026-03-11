Maltratta la compagna | braccialetto elettronico e allontanamento dalla casa familiare per un 38enne

Un uomo di 38 anni di Polla è stato sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e al braccialetto elettronico dopo essere stato denunciato dalla sua compagna per maltrattamenti. La polizia ha attivato il “codice rosso” e ha preso queste misure per tutelare la vittima. Il procedimento deriva dalla denuncia presentata dalla donna.

Avrebbe maltrattato la sua compagna e così è stato allontanato dalla casa familiare: finisce nei guai un 38enne di Polla a cui è stato applicato anche il braccialetto elettronico, dopo la denuncia della vittima e l'attivazione del “codice rosso”. La donna che ha raccontato le presunte violenze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

