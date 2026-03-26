Rapì una neonata da una clinica di Cosenza Rosa Vespa condannata a cinque anni e quattro mesi

Una donna è stata condannata a cinque anni e quattro mesi di reclusione per aver rapito una neonata da una clinica di Cosenza. Durante il procedimento, si è scoperto che aveva ingannato il marito e i familiari, fingendo di essere incinta e portando avanti una gravidanza simulata per nove mesi. La vicenda ha portato alla condanna dell’imputata da parte del tribunale.

Alla 52enne, imputata per sequestro di persona, sono state concesse le attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti contestate. Il giudice ha disposto anche il pagamento di una provvisionale di 15mila euro in favore della famiglia della neonata. La richiesta del pubblico ministero Antonio Bruno Tridico era stata più severa: erano stati chiesti otto anni di reclusione. La donna, ora agli arresti domiciliari, non era in aula. C’erano, invece, i genitori della bambina, che si sono costituiti parte civile. Nel corso del procedimento, Rosa Vespa è stata sottoposta a perizia psichiatrica disposta dal giudice: l’esito ha stabilito che era capace di intendere e di volere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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