Rapì una neonata di pochi mesi da una clinica a Cosenza | Rosa Vespa condannata a 5 anni e 4 mesi per sequestro di persona

Una donna è stata condannata a cinque anni e quattro mesi di reclusione per aver rapito una neonata di pochi mesi da una clinica a Cosenza. La richiesta della Procura era di otto anni di carcere per il reato di sequestro di persona. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in cui sono stati ascoltati testimoni e analizzate le prove presentate.

La Procura di Cosenza aveva chiesto 8 anni di reclusione per sequestro di persona. Ma al termine del processo, celebrato con il rito abbreviato, la gup Letizia Benigno ha condannato a 5 anni e 5 mesi di carcere Rosa Vespa, la donna che il 21 gennaio 2025 aveva rapito dalla clinica privata “Sacro cuore” di Cosenza l a piccola Sofia, una neonata di appena un giorno. Oltre a una pena inferiore rispetto a quella auspicata dal pm Antonio Bruno Tridico, il giudice ha concesso le attenuanti generiche all’imputata che, in seguito a una perizia psichiatrica, è stata dichiarata capace di intendere e di volere. Attualmente ai domiciliari, Rosa Vespa è stata condannata, inoltre, al pagamento di una provvisionale di 15mila euro ai genitori della neonata rapita che si sono costituiti parte civile nel processo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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