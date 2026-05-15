Nelle ultime ore, tra Gorizia e l’area dell’Isontino, si sono verificati intensi eventi di maltempo, con un totale di settanta richieste di soccorso arrivate ai Vigili del Fuoco. Le zone più colpite dalla grandine sono state alcune aree rurali e periferiche, dove si sono verificati danni a strutture e veicoli. Dei settanta interventi, settanta sono stati gestiti, mentre le altre sei richieste non sono state ancora portate a termine. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato da parte delle squadre di soccorso.

? Punti chiave Quali zone sono state colpite più duramente dalla grandine?. Come hanno gestito i Vigili del Fuoco le 60 chiamate rimaste?. Perché è stato necessario richiamare i rinforzi da Trieste?. Cosa sta succedendo alle strade di Monfalcone e Ronchi?.? In Breve 70 richieste totali tra interventi conclusi e segnalazioni in attesa. 8 unità operative in servizio straordinario e supporto dal comando di Trieste. Allagamenti concentrati tra Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Gorizia. Picco di emergenze tra le ore 20:00 e le 21:45 di ieri sera. Tra le 20:00 e le 21:45 di ieri sera, una violenta ondata di grandine e pioggia intensa ha colpito l’area tra Gorizia e l’Isontino, costringendo i Vigili del Fuoco a gestire un numero altissimo di emergenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo tra Gorizia e Isontino: 70 richieste di soccorso ai Vigili

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