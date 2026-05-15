Il maltempo sta interessando le regioni scandinave, con allerte per nubifragi e rischio idrogeologico in vigore. Le autorità consigliano di spostare le auto in zone più alte per evitare danni da allagamenti e caduta di alberi. Contestualmente, si raccomanda ai coltivatori di proteggere i raccolti contro la neve prevista sotto i 1500 metri di altitudine. Le previsioni indicano una forte intensità di precipitazioni e condizioni meteorologiche avverse che interessano diverse aree.

? Domande chiave Dove spostare l'auto per evitare danni da allagamento e caduta alberi?. Come proteggere i raccolti dal rischio di neve sotto i 1500 metri?. Quando si stabilizzerà il meteo dopo il passaggio del vortice scandinavo?. Quali zone del Centro-Nord rischiano i nubifragi più violenti stasera?.? In Breve Rischio neve su Alpi e Appennino sotto i 1500 metri questo 15 maggio.. Prevenzione danni per auto e agricoltura in Lombardia, Veneto e Toscana.. Miglioramento al Nord sabato 16 maggio con rovesci persistenti al Centro-Sud.. Spostamento verso i Balcani del sistema ciclonico previsto per domenica 17 maggio.. Una saccatura fredda di origine scandinava sta colpendo duramente il Mediterraneo questo venerdì 15 maggio 2026, portando piogge violente e un brusco calo termico su gran parte della penisola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo scandinavo: allerta nubifragi e rischio idrogeologico oggi

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