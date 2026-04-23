Durante il ponte del 1° maggio, una massa di aria gelida proveniente dalla Scandinavia si avvicinerà al Mediterraneo centrale, portando temperature più basse rispetto alle medie stagionali. Si prevedono anche possibili rovesci e nubifragi in alcune zone dell'area interessata. Le previsioni indicano un cambiamento nel tempo con un calo delle temperature e fenomeni temporaleschi diffusi.

? Cosa sapere Un'ondata di gelo scandinavo colpirà il Mediterraneo centrale durante il ponte del 1° Maggio.. Il calo termico porterà rischio di nubifragi e nevicate su Alpi e Appennini.. Un’ondata di gelo anomala proveniente dalla Scandinavia minaccia di stravolgere il meteo del ponte del 1° Maggio, portando forti temporali e possibili nubifragi verso il Mediterraneo centrale tra una decina di giorni. Mentre il prossimo fine settimana del 25 Aprile promette condizioni serene e temperature gradevoli, l’analisi dei trend evolutivi suggerisce un cambiamento drastico pianifica i festeggiati. La dinamica atmosferica che si sta delineando vede una...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte del 1° Maggio: arriva il gelo scandinavo, rischio nubifragi

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